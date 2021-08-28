США дополнительно предоставят Украине $60 млн на оборону

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Соответствующее поручение президент США Джо Байден дал Государственному департаменту. Помощь будет оказана в виде оборонного оборудования и обучения военных.

"Делегирует государственному секретарю полномочия направить выделение до $60 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в документе.