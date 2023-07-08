Об этом полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант сказал в эфире Эспрессо.

"Если говорить о системах вооружений в контексте ATACMS, то считаю, что никакой вины Украины в том, что эти системы до сих пор не предоставили – нет. Все зависит от США, ведь ATACMS – это ключевая система вооружений. США должны не упускать из виду Тайвань и Китай, поэтому они не могут позволить себе предоставить Украине все, что она просит, в конце концов что-то, они да и могут дать, что будет крайне важно для Украины, но подозреваю, что они пытаются придержать такие системы, на случай, что они могут понадобиться им", - сказал он.

Грант добавил, что F-16 – это другое дело.

"Американцам не нужны их F-16, ведь в запасе у них их очень много. Так что я глубоко удивлен и разочарован их отношением к предоставлению этих истребителей Украине. Очевидно, есть определенные проблемы с логистикой, украинская система не приспособлена к управлению сложной системой вооружений, такой как F-16, но, с другой стороны, подобные нарративы витали и вокруг систем Patriot, которые Украина довольно быстро и хорошо освоила, поэтому я считаю, что страны F16 должны рискнуть и отдать их Украине, а потом решить, как в дальнейшем удерживать их в воздухе", - отметил полковник.

Он добавил, что Украина нуждается не только в мощных системах, таких как ATACMS и F-16, но и гораздо больше малых пехотных комплексов, которые действительно помогут.



"Ведь в конечном итоге ATACMS не удержат территорию. F-16 не получат территорию. Единственное, что может отвоевать территорию - это пехота, обычные воюющие люди, и было бы гораздо лучше, если бы у них было больше ночных прицелов, больше минометов, минометных боеприпасов, в общем больше пехотного снаряжения, больше малых беспилотников, потому что тогда они будут вытеснять кафиров гораздо быстрее, чем это происходит сейчас, следовательно, следует сделать ставку на пехоту, пехотное снаряжение, а также оборудование для разминирования. мы должны направлять больше ресурсов на передовой, а не только на вещи, требующие больших затрат", - подытожил Грант.