США должны сказать РФ, что при необходимости предоставят Украине F-16, ATACMS и Abrams, чтобы обеспечить поражение Кремля на поле боя, - дипломат Брайза
В США продолжаются дебаты о предоставлении ракет ATACMS и истребителей F-16 - у руководства страны есть определенные беспокойства
Об этом американский дипломат Мэтью Брайза заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".
"Что касается танков M1 Abrams, самолетов F-16 и ATACMS, лично я чувствую, что приоритетом является ATACMS, и я думаю, что это правильно, потому что именно по ним в Вашингтоне идут дебаты из-за большего радиуса действия, они более мощные, и поэтому является тем, что сейчас крайне необходимо Украине", - сказал он.
По его мнению, они являются чисто оборонительным оружием.
"Что касается истребителей F-16, то я все еще ощущаю обеспокоенность в Вашингтоне, что это будет рассматриваться как то, что США подыгрывают российскому нарративу, что на самом деле не Украина ведет войну, а НАТО и США ведут наступательную войну против России, которая является ложью и лживой пропагандой, но с политической точки зрения возможность такого нарратива порождают колебания в Вашингтоне по поводу предоставления истребителей F-16", - отметил Брайза.
Дипломат считает, что истребитель может передать другая страна.
"Польша может принять решение о предоставлении F-16. Тогда, возможно, учитывая все произошедшее со времени последнего обсуждения этого вопроса между Варшавой и Вашингтоном, возможно, на этот раз Вашингтон скажет: "Хорошо, предоставляйте F-16 Украине, а мы предоставим вам новые F-16, когда сможем или, вероятно, это будут F-35", - сказал он.
Брайза подчеркнул, что дискуссия по поводу самолетов остается открытой.
"Что касается предоставления M1 Abrams, то такой шаг будет рассматриваться как еще более провокационный со стороны тех, кто в Вашингтоне боится спровоцировать Москву. Лично я считаю, что Украина воевала с таким мастерством, таким блеском и таким мужеством, что мы действительно должны придать вашим храбрым солдатам больше бронетехники, будь то М1 или какие-то другие системы. Конечно, Украина нуждается в этих системах, и в наших общих интересах, чтобы Украина выиграла эту войну и закончила военную фазу как можно скорее", - заявил он.
По его мнению, США должны четко предупредить Москву о предоставлении оружия Украины при необходимости.
"Мы должны раскрыть блеф Путина и сказать, что мы знаем, что вы не планируете использовать ядерное оружие. Сказать Кремлю: вы знаете, и мы знаем, что НАТО не нападает на вас, но мы собираемся обеспечить ваше поражение на поле боя, и если для этого понадобятся M1, F-16 или ATACMS, мы предоставим их Украине". Но дебаты в Вашингтоне еще не дошли до этого момента", - подытожил он.
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