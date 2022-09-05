США должны готовиться к прекращению существования РФ в ее нынешнем виде, – американский генерал Ходжес
Военные цели США должны включать "деимпериализацию" России, сейчас происходит конец РФ в ее нынешнем виде и нужно быть готовым к этому.
Об этом написал американский генерал Бен Ходжес в твиттере.
"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы видим начало конца российской федерации в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому. Мы не были готовы к концу СССР" - твитнул экскомандующий войсками США в Европе.
Таким образом, он прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера о том, что "империалистические войны" РФ против ее соседей начались не в Украине, но "произошли" в Грузии, и "мы не можем забывать, что Россия все еще находится в Грузии. ".
- 3 сентября профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг в эфире Эспрессо заявил, что Запад после войны должен относиться к России по-другому , чем после распада СССР. По мнению профессора, россияне снова возьмут деньги и будут продолжать то же, что они делали всю жизнь и делают сейчас.
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