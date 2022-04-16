Об этом сообщает The New York Times.

По словам чиновников США, Украина в течение нескольких недель заявляла желание получить от Вашингтона противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны, чтобы открыть новый фронт борьбы против российского вторжения.



Соединенные Штаты добавили вооружение для береговой обороны к пакету стоимостью 800 миллионов долларов, объявленному на этой неделе. Кроме того, чиновники Пентагона попросили американских военных подрядчиков разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы предоставить Украине или американским союзникам.

Учитывая поражение российского военного корабля "Москва" украинскими ракетами "Нептун", оккупанты убрали свои корабли подальше от побережья, а это усложнит десант российских оккупационных войск в Одессу. По словам американских чиновников, сдерживание десанта является важной целью для Украины и именно оно диктовало конкретный запрос об увеличении количества вооружений для береговой обороны.

"Чем дальше побережья будут российские корабли, тем ограниченнее будет их поддержка наземных нападений на украинские города. Это может осложнить некоторые пушечные и ракетные атаки на Украину", - резюмировали в издании.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.

А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.

Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

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