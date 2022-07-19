США добавили РФ и Китай в список государств, где американцам грозит незаконное задержание

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение Государственного департамента США.

Известно, что индикатор возможности незаконного задержания – D – будет присвоен Венесуэле, Ирану, Китаю, Мьянме, Северной Корее и России.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, направленный на противодействие незаконному задержанию американцев за границей. Документ предусматривает государственную поддержку для тех, кто неправомерно оказался задержанным за границей.

Указ также позволяет Соединенным Штатам налагать финансовые и визовые санкции на тех, кто несет ответственность за несправедливое содержание граждан США, независимо от того, является ли похититель террористической сетью или государственным деятелем.

16 июня Госдепартамент США заявил, что ему известно о третьем американце, который ездил в Украину воевать против России, но "в последние недели" был признан пропавшим без вести.

15 июня The Telegraph сообщил, что двое бывших американских военных предположительно попали в плен во время боевых действий с превосходящими российскими силами под Харьковом. По данным издания, оба служили добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян. Позже Джо Байден заявил, что ему доложили о трех пропавших без вести в Украине военных. Он призвал американцев не ездить в Украину сейчас.