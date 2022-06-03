США добавили 71 компанию из РФ и Беларуси в "черный" торговый список

Об этом свидетельствуют данные в федеральном реестре.

Известно, что ограничения на экспорт входят в ряд новых санкций, введенных Вашингтоном в ответ на войну России в Украине, включая ограничения в отношении российских олигархов и представителей элиты страны.

Ограничения на экспорт, в частности, относятся к одному белорусскому предприятию "Элерон" и 70 российским компаниям и другим структурам, таким как несколько подразделений Российской Академии наук. В том числе – Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича.

Также в "черный" список добавили также авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева, главное управление глубоководных исследований министерства обороны России, конструкторское бюро химического машиностроения, научно-производственный центр "Сапсан", Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, входящий в состав "Росатома" и другие.

По документу санкции также ввели против Воронежской акционерной авиастроительной компании. Это один из крупнейших в РФ заводов, производящий пассажирские и грузовые самолеты.

За 100 дней санкций Россия потеряла 256 млрд фунтов. ВВП России в текущем году сократится на 15 процентов, поскольку санкции подавляют торговлю нефтью и оружием. Британский правительственный анализ показал, что Россия за 100 дней жестких санкций потеряла уже 256 млрд фунтов стерлингов.

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