США до сих пор не получили ответа РФ на письменные предложения по гарантиям безопасности в Европе, - Госдеп

Об этом он заявил на брифинге, передает Укринформ.



"Мы до сих пор не получили ответа (от России, – ред.)", – отметил Нед Прайс.



Спикер добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю Энтони Блинкену, что Россия будет готова к переговорам, когда подготовит ответ на предложения по безопасности США.



По словам Неда Прайса, американская и российская стороны пока не обсуждают дату и подробности предстоящих переговоров. Он отметил, что следующим шагом будет получение от РФ ответа, который потребует времени для оценки.



Представитель Госдепа заявил о готовности США к продолжению диалога при условии деэскалации вокруг Украины и выполнении договоренностей сторонами.

Напомним, ранее Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США предоставили ответ России на "гарантии безопасности", но обнародовать ее не планируют.

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