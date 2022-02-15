США до сих пор не получили ответа РФ на письменные предложения по гарантиям безопасности в Европе, - Госдеп
Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия до сих пор не дала ответов на письменные предложения США относительно гарантий безопасности в Европе
Об этом он заявил на брифинге, передает Укринформ.
"Мы до сих пор не получили ответа (от России, – ред.)", – отметил Нед Прайс.
Спикер добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил госсекретарю Энтони Блинкену, что Россия будет готова к переговорам, когда подготовит ответ на предложения по безопасности США.
По словам Неда Прайса, американская и российская стороны пока не обсуждают дату и подробности предстоящих переговоров. Он отметил, что следующим шагом будет получение от РФ ответа, который потребует времени для оценки.
Представитель Госдепа заявил о готовности США к продолжению диалога при условии деэскалации вокруг Украины и выполнении договоренностей сторонами.
- Напомним, ранее Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США предоставили ответ России на "гарантии безопасности", но обнародовать ее не планируют.
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