Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при Организации Линда Томас-Гринфилд, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты после вторжения (РФ – ред.) предоставили почти $2 миллиарда гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти $15,5 миллиардов прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем предоставить дополнительные $7 ,4 миллиарда к сентябрю", - отметила представительница США.

В этой связи она призвала остальное международное сообщество продолжать прилагать усилия в поддержку украинцев. Томас Гринфилд напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь $3,9 миллиарда для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также $1,7 миллиарда для поддержки стран, принимающих миллионы украинских беженцев.

Однако, подчеркнула представитель США, необходимо идти дальше.

"Просто финансирования недостаточно. Члены Совета Безопасности должны в дальнейшем настаивать на беспрепятственном гуманитарном доступе на всей территории Украины, как в прошлом месяце это сделало 141 государство-член", - подчеркнула глава миссии США при ООН.

Она также подчеркнула необходимость прекратить атаки РФ по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины, которые, в том числе, препятствуют доставке гуманитарной помощи во временно оккупированные регионы Украины.