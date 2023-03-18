США до сентября планируют предоставить Украине гуманитарную и бюджетную поддержку на $7,4 млрд.
США планируют продолжать масштабную гуманитарную и бюджетную поддержку Украины и намерены передать $7,4 млрд помощи к сентябрю
Об этом заявила в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при Организации Линда Томас-Гринфилд, передает Укринформ.
"Соединенные Штаты после вторжения (РФ – ред.) предоставили почти $2 миллиарда гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается в Украине и регионе. И мы передали правительству Украины почти $15,5 миллиардов прямой бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка. Мы планируем предоставить дополнительные $7 ,4 миллиарда к сентябрю", - отметила представительница США.
В этой связи она призвала остальное международное сообщество продолжать прилагать усилия в поддержку украинцев. Томас Гринфилд напомнила, что 15 февраля ООН объявила о необходимости привлечь $3,9 миллиарда для агентств и неправительственных организаций для обеспечения гуманитарной помощью людей в Украине, а также $1,7 миллиарда для поддержки стран, принимающих миллионы украинских беженцев.
Однако, подчеркнула представитель США, необходимо идти дальше.
"Просто финансирования недостаточно. Члены Совета Безопасности должны в дальнейшем настаивать на беспрепятственном гуманитарном доступе на всей территории Украины, как в прошлом месяце это сделало 141 государство-член", - подчеркнула глава миссии США при ООН.
Она также подчеркнула необходимость прекратить атаки РФ по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины, которые, в том числе, препятствуют доставке гуманитарной помощи во временно оккупированные регионы Украины.
- Напомним, в пятницу, 17 марта, Совет Безопасности ООН обсуждал гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную российской войной. Делегация РФ пыталась пропихнуть выступление представительницы "ДНР", однако Совбез отверг эту провокацию.
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