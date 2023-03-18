США депортирует сбежавших от мобилизации россиян - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian.

После начала полномасштабного вторжения США приостановили депортации граждан РФ. Но, по информации источника, в Штатах незаметно возобновили такие процессы.

В частности, недавно был депортирован россиянин, который искал убежища, потому что боялся мобилизации на родине. Иммиграционная и таможенная служба США заявила, что совершает высылку в соответствии с руководящими принципами США.

Журналисты The Guardian дали запрос на комментарий, но в Белом доме не ответили на вопрос, когда возобновились депортации в Россию.

Адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо призналась, что среди ее клиентов собралось четверо россиян, которые попросили убежища в США из-за страха быть мобилизованными.