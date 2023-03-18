США депортирует сбежавших от мобилизации россиян - The Guardian
США возобновили депортации в Россию, в частности недавно был депортирован бежавший от мобилизации россиянин
Об этом сообщает The Guardian.
После начала полномасштабного вторжения США приостановили депортации граждан РФ. Но, по информации источника, в Штатах незаметно возобновили такие процессы.
В частности, недавно был депортирован россиянин, который искал убежища, потому что боялся мобилизации на родине. Иммиграционная и таможенная служба США заявила, что совершает высылку в соответствии с руководящими принципами США.
Журналисты The Guardian дали запрос на комментарий, но в Белом доме не ответили на вопрос, когда возобновились депортации в Россию.
Адвокат из Техаса Дженнифер Скарборо призналась, что среди ее клиентов собралось четверо россиян, которые попросили убежища в США из-за страха быть мобилизованными.
- 21 февраля Главное управление разведки сообщило, что в России в марте планируют провести очередную волну мобилизации и создают условия для призыва студентов высших учебных заведений.
- Британская разведка считает, что в России было решено увеличить призывной возраст, чтобы после окончания учебы мобилизовать студентов и увеличить численность войска.
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