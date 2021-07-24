США депортировали в Россию хакера, осужденного за организацию атаки на Tesla
Осужденного в США за попытку организовать кибератаку на компанию Tesla хакера Егора Крючкова депортировали в Россию
Об этом сообщают российские СМИ.
Миграционная и таможенная служба США сообщила, что Егор Крючков 21 июля был депортирован в Россию. Хакер признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla.
Летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании Tesla за $1 млн, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы затем, угрожая публикацией данных, требовать у компании деньги. 22 августа был задержан в Лос-Анджелесе. Суд приговорил его к 10 месяцам содержания под стражей и депортации из США.
- Напомним, 21 июля окружной суд в американском штате Коннектикут приговорил российского хакера Петра Левашова к 33 месяцам лишения свободы.
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