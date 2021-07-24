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США депортировали в Россию хакера, осужденного за организацию атаки на Tesla

24 июля, 2021 суббота
07:17
Мир хакер

Осужденного в США за попытку организовать кибератаку на компанию Tesla хакера Егора Крючкова депортировали в Россию

Об этом сообщают российские СМИ.

Миграционная и таможенная служба США сообщила, что Егор Крючков 21 июля был депортирован в Россию. Хакер признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla.

Летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании Tesla за $1 млн, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы затем, угрожая публикацией данных, требовать у компании деньги. 22 августа был задержан в Лос-Анджелесе. Суд приговорил его к 10 месяцам содержания под стражей и депортации из США.

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хакеры
Tesla
российские хакеры
США
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