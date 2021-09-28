США депортировали в Москву российского хакера

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в российском Министерстве внутренних дел, сразу после прилета в Москву Буркова задержали полицейские. В России его обвиняют в изготовлении и сбыте банковских карт и торговли конфиденциальными данными клиентов финансовых учреждений. По данным полиции, незаконными действиями Бурков занимался в период с 2008 по 2015 годы.

Россиянина задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива. В ноябре 2019 россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России.

В 2020 году Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы. Ранее он признал вину по двум пунктам - в краже личных данных владельцев кредитных карт и отмывании денег. Три других пунктов обвинения с Буркова сняли.