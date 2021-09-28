США депортировали в Москву российского хакера
Соединенные Штаты Америки депортировали в Россию программиста Алексея Буркова, который осужден на девять лет тюрьмы по обвинению в создании вредоносного программного обеспечения
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как сообщили в российском Министерстве внутренних дел, сразу после прилета в Москву Буркова задержали полицейские. В России его обвиняют в изготовлении и сбыте банковских карт и торговли конфиденциальными данными клиентов финансовых учреждений. По данным полиции, незаконными действиями Бурков занимался в период с 2008 по 2015 годы.
Россиянина задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива. В ноябре 2019 россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России.
В 2020 году Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы. Ранее он признал вину по двум пунктам - в краже личных данных владельцев кредитных карт и отмывании денег. Три других пунктов обвинения с Буркова сняли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.73
-
EUR
Покупка 30.89Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное