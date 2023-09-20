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Обзор

США демонстрируют поддержку Украины, несмотря на вызовы на поле боя, Зеленский перед ООН называет войну в Украине борьбой всего мира. Акценты мировых СМИ 20 сентября

Андриана Стахив
20 сентября, 2023 среда
12:10
Мир про Украину

В фокусе международных изданий поддержка Украины США, которую они продолжают демонстрировать, несмотря на сложности на поле боя, а также заявление Зеленского на Ассамблее ООН

На таких темах акцентируют международные издания на утро 20 сентября.

США демонстрируют поддержку Украины, несмотря на вызовы на поле боя

Администрация Байдена призвала увеличить объемы финансирования противовоздушной обороны Украины, пишет The Washington Post, а руководство Пентагона пообещало поддерживать поставки оружия, которые, как надеются западные страны, будут способствовать прорыву в медленном контрнаступлении Украины.

"Официальные лица из более чем 50 стран собрались, чтобы обсудить источники будущей военной помощи Киеву, который на четвертом месяце контрнаступления достиг скромных успехов в прорыве мощной смертоносной обороны, возведенной российскими войсками за последний год", - говорит WP о встрече в Германии.

Как добавляет между тем издание, влияние "конфликта" на цены на пищевые продукты и энергоносители повлекло призывы развивающихся стран к мирным переговорам, тогда как в Соединенных Штатах среди некоторых республиканцев растет нежелание продолжать финансовую поддержку Украины.

Тем временем министр обороны США Ллойд Остин заявил, что отремонтированные американские танки M1A1 Abrams, являющиеся последним свидетельством растущей военной помощи союзных стран Киеву, вскоре прибудут на поле боя. Речь идет о сроках в несколько дней. Он также призвал сторонников Украины предоставить больше артиллерийских боеприпасов, а также средств противовоздушной обороны, таких как системы HAWK, NASAMS и IRIS-T, сыгравшие немаловажную роль в защите от шквала российских ракет и иранских беспилотников в течение прошлого года.

"Противовоздушная оборона и дальше будет оставаться наибольшей потребностью Украины для защиты неба, гражданского населения и городов, а также невинных людей вдали от поля боя", - цитирует Остина WP. – Сегодня я призываю моих коллег-министров еще раз проверить свои запасы 155-мм боеприпасов и ключевых систем противовоздушной обороны и перехватчиков, чтобы убедиться, что мы делаем все, что в наших силах".

Переговоры в Германии – уже пятнадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины. Следует напомнить, что в нее входят министры и другие чиновники из стран, поддерживающих Украину. В этот раз к западным министрам впервые присоединился новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Над дискуссиями висят вызовы, с которыми столкнулась Украина в ходе операции, не оправдавшей надежд на решающее продвижение вперед, – подчеркивает медиа. – Трудности, вызванные многочисленными минами и другими российскими оборонными сооружениями, побудили Украину отказаться от запланированного механизированного штурма в пользу артиллерийского подхода, опиравшегося на разминирование и небольшие разобщенные группы".

Вместе с тем, хотя некоторые американские чиновники отмечают, что такая тактика позволила сохранить человеческие ресурсы и технику, такой подход также вызывает беспокойство по поводу затяжного конфликта, который может привести к снижению готовности западных стран финансировать дорогостоящую, бессрочную кампанию.

Пока ключевым фактором для поддержания боеспособности украинской армии будет продолжение поставок артиллерийских боеприпасов, особенно 155-мм снарядов, потребность в которых вызвала острую необходимость в увеличении их производства в США и Европе.

"Артиллерийский подход Киева подтолкнул администрацию Байдена к противоречивому шагу поставки кассетных боеприпасов в Украину, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения", – отмечает WP.

Украина также продолжает просить более совершенные системы, в частности, речь идет об ATACMS американского производства, имеющих радиус действия около 200 миль.

"Остается непонятным, уступит ли Байден, как это было с другими системами вооружений, такими как "Абрамс" и истребитель F-16, украинским требованиям", – говорят в WP.

Ллойд Остін

Фото: Getty Images

Зеленский на Ассамблее ООН: Борьба Украины – это борьба всего мира

Речь украинского президента разлетелась полосами международных изданий, в частности, самыми популярными цитатами стали "Борьба Украины – это борьба всего мира" и "Злу нельзя доверять".

Обрисовав Россию Владимира Путина как страну, стремящуюся доминировать над другими, президент Владимир Зеленский обратился к широкой поддержке как к вопросу глобальной безопасности, в частности акцентирует внимание The New York Times:

"Провозглашая одну из наиболее ожидаемых речей на ежегодном собрании мировых лидеров, Зеленский изобразил Россию как постоянного агрессора, ссылаясь на военные интервенции Москвы в Молдове, Грузии и Сирии, ее усиление контроля над Беларусью и угрозы странам Балтии".

Как отмечает NYT, спустя почти 19 месяцев войны, которой не видно конца, лидеры ООН планировали нынешнюю Генеральную Ассамблею сосредоточить на глобальном потеплении и устойчивом развитии беднейших стран. Они надеялись, что Украине будет уделено меньшее внимание. Однако Зеленский приехал в Нью-Йорк лично, чтобы не дать миру потерял интерес или терпение к наибольшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

"Он хочет заручиться поддержкой Соединенных Штатов и их союзников, завоевав приверженность многих других стран, которые тщательно избегали занимать чью-либо сторону", - объясняет издание.

Как отмечает медиа, заявление Зеленского о том, что дело Украины глобально, перекликается с высказываниями президента Байдена, которые он сделал несколькими часами раньше: "Если мы позволим расчленить Украину, будет ли независимость любой нации в безопасности? Я со всем уважением допускаю , что ответ – нет".

Во время речи Зеленский также отметил усилия России, направленные на перекрытие украинского экспорта продовольствия, что приводит к дефициту в Африке и других регионах, на российские манипуляции с нефтью и газом с целью давления на другие страны, а также на систематические бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины.

Зеленский резко осудил российскую практику вывоза детей из оккупированных частей Украины и размещения в отдаленных российских семьях.

"Этих детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями, и это, безусловно, геноцид", - цитирует украинского президента NYT.

По словам издания, даже президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, один из мировых лидеров, старательно сохраняющий нейтралитет в этой войне, заявил с трибуны, что "вывезенные из Украины дети должны быть возвращены". Рамафоса, встретившийся с господином Зеленским в кулуарах события, предложил Южную Африку в качестве посредника для достижения мира, но каждая сторона войны выдвинула условия для переговоров, которые другая сторона называет неприемлемыми.

Украина ищет поддержки для программы урегулирования из 10 пунктов, требующей полного вывода российских войск и выплаты репараций, в то время как Россия настаивает на украинском и международном признании аннексии украинской территории, напоминает NYT.

"Злу нельзя доверять, – завершает материал NYT цитатой из выступления Зеленского. – Спросите Пригожина, можно ли верить обещаниям Путина".

Среди других изданий, которые также акцентировали на выступлении Зеленского, в частности, BBC и The Gurdian.

Зеленський в ООН

Фото: reuters

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