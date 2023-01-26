Об этом пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленные американские чиновники предупреждали в прошлом месяце, что турецкие лица подвергаются риску тюремного заключения, штрафов, потери экспортных привилегий и других мер, если они будут предоставлять такие услуги как заправка и запасные части самолетам американского производства, летающим в и из России и Беларуси в нарушение экспортного контроля, введенного в прошлом году.

Помощник министра торговли Теа Розман Кендлер передала сообщение об этом турецким чиновникам во время декабрьского визита в Стамбул. МИД Турции пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Предупреждение Турции является ключевым тестом на то, смогут ли США и их союзники добиться успеха в изоляции России в долгосрочной перспективе, сможет ли Москва найти способ продолжить экономическую деятельность с помощью третьих стран, занимающих центральное место в стратегии Кремля по поиску партнеров за пределами Запада.

"В определенный момент им придется принять меры, связанные с принудительным исполнением", - сказала Эмили Килкреаз, бывшая заместитель помощника торгового представителя США, - В противном случае возникнет ситуация, что они знают о нарушениях и не сделали ничего, чтобы устранить это" .

Представитель Министерства торговли сказал, что недавно были предупреждены зарубежные авиационные компании о соблюдении экспортного контроля США, связанного с обслуживанием российских, белорусских и иранских коммерческих самолетов.

Администрация Байдена ввела экспортный контроль, запретив России использовать самолеты американского производства в феврале прошлого года в ответ на нападение на Украину. Экспортный контроль теперь запрещает любым самолетам, произведенным в США, или включающим более 25% контролируемых США деталей, летать в Россию или Беларусь без лицензии, выданной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.

Российские авиакомпании продолжили летать самолетами Boeing Co. вопреки усилиям США и ЕС, введенным санкциями, ограничивающими вход управляемых Россией самолетов в западное небо, поставку запасных частей, необходимых для безопасного обслуживания самолета, и аннулирование контрактов на лизинг самолетов.

Российские и белорусские авиакомпании с 1 октября выполнили более 2 100 рейсов с использованием самолетов американского производства, включая Boeing 777, 757 и 737 в Турцию. Речь идет о регулярных полетах в Стамбул, Измир и средиземноморский курортный город Анталия.

Американские официальные лица стремятся предложить странам, имеющим экономические связи с Россией, таким как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, сделать больше для соблюдения санкций.

Продолжение российских рейсов вызвало беспокойство относительно безопасности, поскольку экспортный контроль Вашингтона запрещает продажу запасных частей, необходимых для ремонта флота гражданских авиакомпаний России.

Большинство гражданских самолетов России производятся компаниями Boeing и Airbus SE и были арендованы у компаний Ирландии и Бермудских островов. В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал новый закон, разрешающий авиакомпаниям перерегистрировать самолеты в России, что затрудняет их возврат. Несколько самолетов, эксплуатировавшихся российскими авиакомпаниями на рейсах в и из Турции, изменили свои регистрационные номера в прошлом году, согласно международным авиационным записям.

"Эти самолеты технично украдены", - сказал Йорук Исик, глава Bosphorus Observer, стамбульской консалтинговой компании, следящей за воздушной и морской деятельностью, которая помогла проверить записи полетов.

Они показывают, что те же самолеты, которые летят в Турцию, также путешествовали в Индию, Таиланд и другие направления. Рейсы в Турцию могут привлечь особое международное внимание из-за членства в Организации Североатлантического договора и статусе крупного туристического и транзитного узла. Аэропорт Стамбула является одним из самых загруженных в Европе и ключевым транзитным пунктом для россиян, которые больше не могут летать прямо на континент и в другие места мира.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган стремился углубить экономические связи с Россией, пытаясь стабилизировать экономику своей борющейся страны, а также играл уникальную роль посредника между Россией, Украиной и Западом. Турецкие официальные лица говорят, что санкции неэффективны и что Турция играет немаловажную роль как собеседник с Россией.

"Аэрофлот" возобновил полеты в Турцию в мае после того, как приостановил большинство международных рейсов в марте после вторжения. Миллионы россиян прилетели в Турцию в прошлом году, некоторые как туристы, а другие спасались от призыва и разгона инакомыслия.

Второй по величине российский перевозчик S7 вместе с Azur Air, Utair и белорусской "Белавией" также летали в Турцию в прошлом году, в том числе с использованием самолетов Boeing.

S7, Azur и Belavia не ответили на запросы о комментарии. В Utair не удалось связаться за комментарием.

Российские эмигранты и туристы были ключевым источником иностранной валюты для Турции, подвергшейся дестабилизирующему валютному кризису в конце 2021 года. Россияне представляли второе место по количеству туристических прибытий в Турцию с января по август прошлого года, с более чем тремя миллионами российских посетителей, что на 23% больше, чем в годовом исчислении, согласно статистике турецкого правительства.

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