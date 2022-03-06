США дали "зеленый свет" странам НАТО на поставку истребителей в Украину

Об этом заявил руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен в программе "Face the nation" на американском канале CBS, передает Еспресо.TV .

"Мы сейчас разговариваем с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать, чтобы удовлетворить их потребности, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам", - цитирует слова Блинкена "Медуза".

По данным источника CBS в Белом доме, администрация президент США прорабатывает вопрос о том, как возместить входящему в НАТО Польше истребители, если их передадут Украине.

Кроме того, как отметил собеседник телеканала, возникает ряд вопросов, например, как военные самолеты будут направлены из Польши в Украину.

Напомним, 1 марта появилось сообщение, что три страны НАТО готовы передать Украине свои истребители советского образца.

Впоследствии стало известно, что страны отказались предоставлять их Украине.

Вчера Зеленский в очередной раз обратился к членам Конгресса с просьбой закрыть небо над Украиной или предоставить боевые самолеты.

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