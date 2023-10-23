США дали Украине достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить, - экс-посол США при НАТО Люте
Экс-посол США при НАТО Дуглас Люте считает, что США дали Украине достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить
Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".
"Что касается победы в войне, то здесь мы предлагаем другой подход для того, чтобы предоставить Украине те военные мощности, в которых она нуждается. Мы говорим, что здесь есть качественные требования по качеству оружия, а также количественные требования по оружию и временные требования", - отметил он.
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Люте добавил, что по всем этим трем критериям пока США недорабатывает до того, что необходимо для ведения военных действий в Украине.
"Я бы сказал, что мы дали Украине достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить. Мы считаем, что абсолютно основоположно для нас изменить эту динамику и дать Украине в полной мере то, в чем она нуждается. Мы также не соглашаемся с текущим подходом, который считаем слишком медленным, забюрократизированным и инкрементальным, который движется шаг за шагом и на каждые итерации военной помощи эта помощь поступает поздно, и я отвечу как бывший военный офицер - это значит, что украинцы платят за этот подход цену. Мы призываем закончить этот подход и посерьезнее подойти к победе в войне", - подчеркнул он.
- 22 октября стало известно, что командование Медицинских сил ВСУ спекулирует на теме предоставления медицинской помощи Украине. На военную медицину выделяется отдельный бюджет, но его командование не ликвидно использует.
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