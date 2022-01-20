США дали странам Балтии разрешение на поставку оружия Украине, - Reuters

Об этом пишет Reuters.



"Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства", – сообщает издание.



"Соединенные Штаты и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить помощь Украине в безопасности. Мы тесно общаемся с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом роста российской агрессии", - говорится в материале.



Согласно действующим правилам контроля за оборотом оружия, произведенного в США, страны должны получить согласие Госдепартамента, прежде чем передать вооружение третьей стороне.



"Соглашение позволит Эстонии передать Украине противотанковые системы "Джавелин", а Литва сможет прислать ракеты "Стингеру"", - объясняет Reuters.



Как отмечает издание, новости об одобренных поставках вооружения появились 19 января, после того как президент США Джо Байден предупредил РФ, что она дорого заплатит в случае вторжения в Украину.

Напомним, ранее Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb