США дали странам Балтии разрешение на поставку оружия Украине, - Reuters
США разрешили балтийским государствам передать американское оружие Украине
Об этом пишет Reuters.
"Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства", – сообщает издание.
"Соединенные Штаты и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить помощь Украине в безопасности. Мы тесно общаемся с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом роста российской агрессии", - говорится в материале.
Согласно действующим правилам контроля за оборотом оружия, произведенного в США, страны должны получить согласие Госдепартамента, прежде чем передать вооружение третьей стороне.
"Соглашение позволит Эстонии передать Украине противотанковые системы "Джавелин", а Литва сможет прислать ракеты "Стингеру"", - объясняет Reuters.
Как отмечает издание, новости об одобренных поставках вооружения появились 19 января, после того как президент США Джо Байден предупредил РФ, что она дорого заплатит в случае вторжения в Украину.
- Напомним, ранее Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии.
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