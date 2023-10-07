США дадут Израилю все необходимое для самозащиты от терроризма, - Остин
Пентагон назвал действия Палестины в Израиле насилием и терроризмом, а также заявил, что предоставит Израилю все необходимое для обеспечения самообороны
Об этом сообщает сайт Пентагона.
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что "приверженность США праву Израиля на самооборону остается непоколебимой".
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"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша преданность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям погибших в этом ужасном нападении на гражданское население. В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самообороны и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма", - подчеркнул в своем заявлении Остин.
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