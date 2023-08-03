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США частично эвакуируют посольство из-за госпереворота в Нигере

3 августа, 2023 четверг
06:52
Мир

После государственного переворота на прошлой неделе в Нигере Соединенные Штаты требуют эвакуации части сотрудников и их семей из своего посольства

Об этом пишет The Guardian.

"Учитывая текущие события в Нигере и по большой осторожности, Государственный департамент предписывает временно покинуть необычный правительственный персонал США и соответствующих членов семей из посольства США в Ниамее", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Во время телефонного разговора в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил свергнутому президенту Нигеру Мохаммеду Базуму, что Соединенные Штаты остаются преданными поддержке восстановления демократически избранного правительства в стране. Данную информацию также подтвердили в Государственном департаменте.

Миллер подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают осуществлять "дипломатическую поддержку на самом высоком уровне" и отметил, что посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США.

Госпереворот в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

Африка
военный переворот
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