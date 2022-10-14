Об этом 14 октября заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо, цитирует Укринформ.

В ходе встречи со странами, ввевшими экономические ограничения против Российской Федерации, Адаемо отметил, что США готовы также вводить ограничения и санкции против физических и юридических лиц, а также стран, предоставляющих России боеприпасы или каким-либо образом поддерживающихе ее военно-промышленный комплекс.

"Сегодня Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США издает указания, в которых объясняется, что мы готовы и способны применять санкции против лиц, компаний или стран, поставляющих боеприпасы России или поддерживающих российский военно-промышленный комплекс", - сказал он.

Также, по его словам, OFAC и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США 14 октября выпустят совместное предупреждение, где указаны "действия против военно-промышленного комплекса России, а также риски для оказывающих материальную поддержку вторжению РФ в Украину".

Адеемо подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные странами Запада, уже повлияли на развитие событий, происходящих на поле боя в Украине.

12 октября Швейцария наложила санкции более чем на 30 человек, причастных к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины.