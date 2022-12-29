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США будут требовать COVID-тесты у путешественников из Китая

29 декабря, 2022 четверг
07:15
Мир

Америка объявила новые требования к ковид-тестированию для путешественников из Китая. Такие действия ввели из-за стремительного роста числа больных коронавирусом среди китайцев

Об этом передает Politico .

Отмечается, что американцы опасаются из-за потенциального появления новых вариантов заболевания.

"Согласно новым правилам, которые вступят в силу 5 января, любое лицо в возрасте от двух лет должно будет иметь при себе отрицательный результат теста (на коронавирус, - ред.), сделанный в течение двух дней после вылета из аэропортов материкового Китая, Гонконга и Макао", - объяснили в американском правительстве.

Требование распространяется на всех пассажиров независимо от национальности или статуса вакцинации, следующих через другие страны, и людей, осуществляющих пересадку через аэропорты США в другие пункты назначения.

Кроме того, пассажиры, прибывающие из международного аэропорта Инчхон в Южной Корее, международного аэропорта Торонто Пирсон и международного аэропорта Ванкувера, должны будут сдать отрицательный тест на COVID-19 за два дня до вылета в США, в случае если они были в Китае в течение последние 10 дней.

  • В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.
  • Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.
  • Поэтому уже 1 декабря сообщалось, что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.
  • 7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
  • Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.
  • 27 декабря стало известно, что после трех лет закрытых границ Китай отменит карантин для иностранцев с 8 января.
  • После этого министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи объявил о введении обязательного тестирования на коронавирус для всех прибывающих из Китая путешественников.

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Китай
Коронавирус
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