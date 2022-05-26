Об этом он заявил в четверг, выступая в Университете Джорджа Вашингтона, передает Укринформ.

"Мы не можем рассчитывать на то, что Китай изменит свою траекторию. Так что мы сформируем стратегическую среду вокруг Пекина, чтобы продвинуть наше видение открытой и инклюзивной международной системы", - заявил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов к открытому диалогу с Пекином "по полному кругу вопросов". При этом, по его словам, у США не будет цели помешать росту Китая или заблокировать его глобальный статус.

"Вместо этого мы будем защищать и укреплять международное право, договоренности, принципы и институты, поддерживающие мир и безопасность, защищать права отдельных лиц и суверенных государств", - подчеркнул госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны "сосуществовать и взаимодействовать".

Блинкен отметил, что эта стратегия будет основываться на основных принципах инвестирования, взаимодействия и конкуренции.

"Мы будем инвестировать в основы нашей мощности дома – нашу конкурентоспособность, инновации и демократию. Мы объединим наши усилия с сетью союзников и партнеров, чтобы действовать в общих целях", - пояснил Блинкен.

Кроме того, по его словам, США будут конкурировать с Китаем, "чтобы защищать наши интересы и выстраивать наше видение будущего".

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты "не стремятся к конфликту или новой холодной войне" с Китаем, а наоборот, "исполнены решимости избегать этого".

Отметим, что Китай призвал мир способствовать открытию "зеленых коридоров" для экспорта украинского зерна.

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