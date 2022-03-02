США будут расследовать преступления олигархов Путина
Министерство юстиции США собирает специальную группу, чтобы принять участие в действиях стран ЕС в преследовании российских олигархов
Об этом заявил президент Джо Байден в своей речи.
Он подчеркнул, что США арестуют дорогостоящую недвижимость олигархов: дома, самолеты и яхты. "Мы идем за их нерожденными доходами", – написал президент.
- Ранее ЕС обнародовал санкции против олгархов Путина.
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