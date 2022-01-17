США будут работать над адекватным ответом в случае причастности РФ к кибератаке на Украину, - советник Байдена Салливан

Об этом пишет CBS News .



"Если подтвердится, что Россия прибегает к кибератак по Украине, и если это продолжится в следующий период, мы будем работать с нашими союзниками над адекватным ответом", - пояснил Джейк Салливан.

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