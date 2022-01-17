США будут работать над адекватным ответом в случае причастности РФ к кибератаке на Украину, - советник Байдена Салливан
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты с союзниками ответят, если подтвердится причастность РФ к кибератаке на Украину
Об этом пишет CBS News .
"Если подтвердится, что Россия прибегает к кибератак по Украине, и если это продолжится в следующий период, мы будем работать с нашими союзниками над адекватным ответом", - пояснил Джейк Салливан.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .
- В Госспецсвязи заявили , что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.
- Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что кибератаки на правительственные сайты могут быть частью внутренней дестабилизации в Украине, и уже есть определенные мнения, кто это сделал.
- Данилов заявил, что на сегодняшний день есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация.
- Чиновник Соединенных Штатов Америки рассказал, что российские оперативники учатся вести войну в городских условиях и планируют использовать взрывчатку для диверсий против собственных сил, чтобы создать оправдание для вторжения в Украину .
- Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что кибератаки могут предшествовать военной агрессии РФ против Украины.
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