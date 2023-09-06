США будут помогать Украине с лечением ментального здоровья после завершения войны

Об этом он сказал на третьем саммите первых леди и джентльменов "Ментальное здоровье: устойчивость и уязвимость будущего", сообщает корреспондент Укринформа .

Он подчеркнул, что именно это США подразумевают, когда заявляют, что страна будет с нашим государством до конца.

"Итак, сегодня от имени президента Байдена, первой леди доктора Джилл Байден я здесь, чтобы заявить украинскому народу: как влияние этого ужасного конфликта на психическое состояние будет продолжаться после завершения войны, так же и Соединенные Штаты будут помогать вам вылечить эти невидимые раны. Когда мы говорим, что Америка с вами на протяжении всего пути, мы имеем это в виду", – сказал он.

Он подчеркнул, что для достижения справедливого мира необходима не только военная сила, но и демократия, экономика и ментальное здоровье людей, которое так же важно, как и строительство домов, дорог и школ.

Блинкен отметил, что с начала полномасштабного вторжения США предоставили $36 млрд для обеспечения доступа украинцев к услугам психологической помощи.