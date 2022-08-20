Об этом сообщает "Голос Америки".

Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из более 50 стран оказывают жизненно важную помощь в поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мужество и твердость Вооруженных сил и народа Украины – чрезвычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности. Эти возможности тщательно "откалиброваны", чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", - заявил он .

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн. долларов. Уже известен ее список.

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