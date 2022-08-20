США будут помогать Украине, чтобы "изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции за столом переговоров", - Блинкен
Общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил $10 млрд. и Вашингтон продолжит помогать Киеву.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами из более 50 стран оказывают жизненно важную помощь в поддержке защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности.
"Мужество и твердость Вооруженных сил и народа Украины – чрезвычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности. Эти возможности тщательно "откалиброваны", чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров", - заявил он .
- Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн. долларов. Уже известен ее список.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.22
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное