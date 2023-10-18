Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир США будут помогать Израилю на постоянной основе и направят 2 тыс. морских пехотинцев

США будут помогать Израилю на постоянной основе и направят 2 тыс. морских пехотинцев

18 октября, 2023 среда
00:43
Мир

Пентагон заявил, что будет увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить расширение конфликта между Израилем и ХАМАСом, и будет помогать стране на постоянной основе и дальше

Об этом во время брифинга в Пентагоне заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"Вы видите почти ежедневные поставки (военной помощи – ред.) в Израиль, и я надеюсь, что они продолжат поступать", — заявила на брифинге Сингх.

Она отметила, что с 12 по 16 октября всего в Израиль США направили пять самолетов C-17 со средствами по усилению обороны страны.

Сингх подчеркнула, что США увеличивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить расширение конфликта между Израилем и ХАМАСом, поэтому направляет 2 тыс. военных сил быстрого реагирования корпуса морской пехоты США. А также Пентагон готовится к вероятному развертыванию других сил сдерживания США.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

17 октября местные СМИ сообщили , что конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой.

Энтони Блинкен информировал , что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября. В то время Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

Израиль
Палестина
США
Война в Израиле
Читайте также:
14 октября, 2023 суббота
Пекин понял, что ставка его новых двух фашистских друзей, Ирана и России, бита, - Пионтковский
17 октября, 2023 вторник
Атака на аэродромы вблизи Бердянска и Луганска: генерал Романенко рассказал, каким оружием ВСУ могли нанести удар
17 октября, 2023 вторник
Выборы в Польше: 100% бюллетеней, в парламент проходят пять политсил
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.14
  • EUR
    Покупка 39.52
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
00:34
Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
00:22
В общей сложности Еврокомиссия предоставила более 50 млн евро на восстановление украинской энергосистемы
2023, вторник
17 октября
23:45
Отбор на Евро-2024: Украина победила Мальту
23:45
Обновлено
ХАМАС заявил об авиаударе Израиля по больнице в Газе, ЦАХАЛ обвинил палестинских боевиков
23:44
Мальта – Украина 1:3: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
23:40
Снаряды, ракеты, истребители Франция наращивает производство оружия
23:16
Продолжение экспорта украинского зерна и Формула мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР
23:01
Обновлено
США подтвердили передачу ATACMS Украине: Зеленский заявил об их применении на фронте
22:24
Орбан во время общения с Путиным назвал войну в Украине "военной операцией"
22:06
Эксклюзив
Путин давит по всему миру из-за истерики, - политолог Цыбулько
21:47
Эксклюзив
Военный эксперт назвал условие отказа Ирана от поддержки РФ
21:37
Аналитика
Сергей Згурец
Удары по аэропортам в Бердянске и Луганске – первое использование ракет ATACMS. Колонка Сергея Згурца
21:34
Король Иордании: беженцев из Газы не будут принимать в стране и Египте
21:18
Эксклюзив
Эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ затягивает начало наземной операции в Газе
21:00
Поездка Путина в Китай несет определенные риски для Украины, - ГУР
21:00
"Долой нефтяные деньги": полиция Лондона задержала Грету Тунберг
20:47
В Украину удалось вернуть еще одного ребенка, - Лубинец
20:31
Венгрия
Венгрия назвала введение Болгарией налога на транзит российского газа "враждебным шагом" и пообещала ответить
20:29
Минздрав втрое увеличил срок действия е-рецептов
20:24
OPINION
Виталий Портников
ВСУ ударили "атакамсами". Колонка Виталия Портникова
20:14
В оккупированном Скадовске поражено расположение офицеров РФ, - Андрющенко
20:03
OPINION
Зачем бить в стены, если можно сделать троянского коня
19:56
Правительство выделило более 180 млн грн на выплату помощи пленным и их семьям
19:49
Среди самых популярных специальностей – компьютерные науки и филология: МОН подвело итоги вступительной кампании-2023
19:42
С могилы пилота Джуса во второй раз украли шевроны: полиция начала уголовное производство
19:23
Силы обороны отразили все атаки россиян вблизи Роботино и Клищиевки, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 601-го дня войны: сокрушительный удар ВСУ по аэродромам окупантов в Бердянске и Луганске и €50 млрд помощи Украине
18:57
Реформы и экономические связи: Пашинян заявил о планах дальнейшего укрепления отношений Армении с ЕС
18:56
Из 12 прифронтовых населенных пунктов эвакуировали всех детей, - МВД
18:40
Эксклюзив
Очень бездумно писался этот законопроект: нардеп Федына о провале в Раде голосования по изъятию военного НДФЛ у громад
18:34
США передали Украине 31 обещанный танк Abrams
18:22
Михаил Фридман
Суд Лондона порекомендовал олигарху из РФ Фридману пересесть на общественный транспорт
18:20
Во время ночной атаки РФ уничтожила школу парусного спорта в Одессе
18:13
Из Авдеевки эвакуировали еще 13 жителей
18:01
Канцлер Германии Шольц прибыл в Израиль
18:01
OPINION
Королевство разбитых зеркал
17:53
Украина впервые использовала на поле боя ракеты ATACMS, – СМИ
17:39
США, Япония и Южная Корея обсудили угрозы со стороны КНДР и ее поставки оружия в Россию
17:26
Везде должен быть Starlink: Шмыгаль призвал местные власти доукомплектовать Пункты несокрушимости
17:22
НАПК инициирует санкции против шести "алмазных" российских компаний
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV