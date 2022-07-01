США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Залужный поговорил с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ пообщался с главой объединенного комитета начальников штабов США
Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.
"В телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", - написал главком ВСУ.
По словам Залужного, генерал Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными Силами Украины и украинским народом, вызывающим восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", - написал главнокомандующий ВСУ.
- В предварительной беседе с генералом Милли, состоявшейся 24 июня, Залужный отметил , что Украине нужен "огневый паритет", чтобы "стабилизировать" ситуацию на восточном фронте.
- 16 июня генерал Марк Милли после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины сказал , что "в войне ни одна система вооружений никогда не будет серебряной пулей, никакая система вооружения, единая система вооружения никогда не изменяет чашу весов".
- Милли также сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной.
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