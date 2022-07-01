Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.

"В телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли мы коснулись вопроса реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за предоставленную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", - написал главком ВСУ.

По словам Залужного, генерал Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мой коллега также отметил, что гордится Вооруженными Силами Украины и украинским народом, вызывающим восхищение всех людей мира, которым дорога свобода", - написал главнокомандующий ВСУ.

В предварительной беседе с генералом Милли, состоявшейся 24 июня, Залужный отметил , что Украине нужен "огневый паритет", чтобы "стабилизировать" ситуацию на восточном фронте.

16 июня генерал Марк Милли после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины сказал , что "в войне ни одна система вооружений никогда не будет серебряной пулей, никакая система вооружения, единая система вооружения никогда не изменяет чашу весов".

Милли также сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной.

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