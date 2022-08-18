Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Американцы ясно понимают украинские интересы. Есть плотный диалог на уровне внешнеполитических и оборонных ведомств. США желают, чтобы Украина победила", - подчеркнул Щерба.

Дипломат также добавил, что накануне выборов в ноябре в конгресс США Байдену и всем политическим партиям важно иметь большую победу Украины.

"Военные и политические интересы Украины и США совпадают. США будут оказывать военную помощь Украине в разрезе не обороны нашей земли, а контратаки. Лозунг "Верю в ВСУ" - не пуст, а наполнен содержанием", - отметил Щерба.

Следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности от США составит 1 миллиард долларов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия Украине от США и партнеров



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