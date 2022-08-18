США будут оказывать военную помощь Украине в разрезе не обороны, а контратаки, - дипломат Щерба
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии 2014-2021 гг. Александр Щерба считает, что Пентагон и военные США восхищены тем, как сражается Украина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Американцы ясно понимают украинские интересы. Есть плотный диалог на уровне внешнеполитических и оборонных ведомств. США желают, чтобы Украина победила", - подчеркнул Щерба.
Дипломат также добавил, что накануне выборов в ноябре в конгресс США Байдену и всем политическим партиям важно иметь большую победу Украины.
"Военные и политические интересы Украины и США совпадают. США будут оказывать военную помощь Украине в разрезе не обороны нашей земли, а контратаки. Лозунг "Верю в ВСУ" - не пуст, а наполнен содержанием", - отметил Щерба.
- Следующий пакет помощи Украине в сфере безопасности от США составит 1 миллиард долларов
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия Украине от США и партнеров
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.29
Покупка 39.29Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное