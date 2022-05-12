США будут оказывать давление на РФ и помогать Украине, пока будет продолжаться война, - Госдеп
Санкции США против России и оборонная оборона Украине доказали свою эффективность и будут продолжаться до прекращения войны
Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает "Укринформ" .
"Россия до сих пор не продемонстрировала никаких признаков того, что она готова принять это (дипломатию - ред.) как выход из ситуации. Поэтому мы продолжим делать то, что уже доказало свою эффективность", - сказал Прайс.
Представитель Госдепа США добавил, что санкции против причастных к войне будут усиливаться.
"Мы будем дальше увеличивать экономические и финансовые последствия для Кремля, а также для всех, кто способствует этой войне", - сказал Прайс.
Также представитель Госдепа отметил, что США будут делать все для привлечения российского руководства к ответственности и побуждения Кремля к дипломатии, которая поможет уменьшить насилие и прекратить войну.
- Ранее Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине $40 млрд помощи.
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