США будут обращаться ко всем, кто помогает РФ обходить санкции, предупреждая о последствиях
Соединенные Штаты напрямую обратятся к фирмам, участвующим в схемах обхода санкций против России, угрожая им серьезными последствиями
Об этом сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейем, передает BBC.
"Мы собираемся напрямую обратиться к этим компаниям и очень ясно сказать: выбирайте сами. Вы можете продолжать делать что-то, что выгодно России, и оказывать ей ощутимую поддержку, но тогда вы рискуете потерять доступ к европейской экономике, экономике США, экономике Британии. Выбор ваш . Мы готовы к таким действиям", - сказал замминистра финансов США.
По словам Уолли Адейемо, американцев в этом особо беспокоят фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции и некоторых непосредственных соседей России.
Заместитель министра финансов сказал, что США обратятся и к банкам, работающим в Соединенных Штатах, Евросоюзе, Британии и Японии, и попросят их предупредить их клиентов, что те рискуют потерять доступ к финансовым услугам в этих странах, если будут разоблачены в соучастии в обходе. санкций против России
- Напомним, США и G7 введут против РФ новый крупный пакет санкций до 24 февраля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное