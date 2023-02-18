Об этом сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейем, передает BBC.

"Мы собираемся напрямую обратиться к этим компаниям и очень ясно сказать: выбирайте сами. Вы можете продолжать делать что-то, что выгодно России, и оказывать ей ощутимую поддержку, но тогда вы рискуете потерять доступ к европейской экономике, экономике США, экономике Британии. Выбор ваш . Мы готовы к таким действиям", - сказал замминистра финансов США.

По словам Уолли Адейемо, американцев в этом особо беспокоят фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Турции и некоторых непосредственных соседей России.

Заместитель министра финансов сказал, что США обратятся и к банкам, работающим в Соединенных Штатах, Евросоюзе, Британии и Японии, и попросят их предупредить их клиентов, что те рискуют потерять доступ к финансовым услугам в этих странах, если будут разоблачены в соучастии в обходе. санкций против России