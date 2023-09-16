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США будут настаивать на "дальнейших действиях" в ответ на провокации Северной Кореи, - Салливан

16 сентября, 2023 суббота
07:55
Мир

Соединенные Штаты будут настаивать на "дальнейших действиях" в отношении КНДР из-за провокаций и нарушений международного права, в частности, и углубления военного сотрудничества с Россией

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет Yonhap.

По его словам, переговоры Северной Кореи с Россией по поводу потенциальных поставок оружия для использования в войне в Украине "продолжают продвигаться".

"Мы будем продолжать настаивать на дальнейших действиях в Нью-Йорке в ответ на провокации и другие шаги Северной Кореи, нарушающие международное право", - подчеркнул Салливан.

Он также отметил, что тесного сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио достаточно, чтобы ответить на любое сотрудничество между Ким Чен Ином и Владимиром Путиным.

"У нас втроем была возможность сравнить записи на этот счет и согласовать, какие шаги мы будем делать в ближайшие дни и недели. Мы очень тесно сотрудничаем на трехсторонней основе, чтобы ответить на все, что Россия решит сделать с Северной Кореей на перспективной основе", - заявил советник по нацбезопасности США.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

Впоследствии стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

Также заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и находящихся на поле боя.

Россия
КНДР
США
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