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США будут лечить раненых украинских военных в собственном госпитале в Германии, - Reuters

27 июля, 2022 среда
08:48
Мир

Пентагон разрешил принимать раненых украинских военных в своем крупнейшем военном госпитале за пределами США, расположенном в Германии

Об этом сообщает Reuters .

По словам представителя минобороны США, соответствующее решение Пентагон принял в конце июня. Госпиталь расположен на территории Германии - в региональном медицинском центре Ландштуля, недалеко от американской авиабазы в Раммштайне. Он является крупнейшим военным госпиталем США за пределами страны.

Представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что пока ни один украинский военный там лечение еще не проходил. Он также уточнил, что американцы вывозом раненых с территории Украины не будут заниматься.

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Здоровье
Германия
военные силы Украины
война с Россией
США
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