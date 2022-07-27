США будут лечить раненых украинских военных в собственном госпитале в Германии, - Reuters
Пентагон разрешил принимать раненых украинских военных в своем крупнейшем военном госпитале за пределами США, расположенном в Германии
Об этом сообщает Reuters .
По словам представителя минобороны США, соответствующее решение Пентагон принял в конце июня. Госпиталь расположен на территории Германии - в региональном медицинском центре Ландштуля, недалеко от американской авиабазы в Раммштайне. Он является крупнейшим военным госпиталем США за пределами страны.
Представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что пока ни один украинский военный там лечение еще не проходил. Он также уточнил, что американцы вывозом раненых с территории Украины не будут заниматься.
- 19 июля сообщалось, что 32 раненых украинских военных впервые вывезли на лечение в Польшу специальным медицинским поездом.
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