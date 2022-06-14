США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд, - Госдеп
Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере $1,5 млрд.
Об этом заявил заместитель Министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wilson Center.
"Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через разные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев", - заявил Хоган.
Средства планируют направить в поддержку работы украинского правительства.
- Накануне Министр обороны США Ллойд Остин заявил , что его страна готова "предоставить все и помочь Украине быть успешной", прокомментировав потребность Киева в 1000 гаубицах и 300 ракетных системах залпового огня для победы над Россией.
- Также в Пентагоне опровергли слухи о перепродаже Украиной оружия, полученного от стран Запада – предоставленное Украине оружие не идет на черный рынок, а каждый день эффективно работает на фронте.
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