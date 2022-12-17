США будут документировать военные преступления России в Украине
Конгресс Соединенных Штатов обязал американскую администрацию собирать свидетельства преступлений против человечности и военных преступлений, которые совершили военные РФ на территории Украины
Об этом говорится на сайте Конгресса США.
Согласно новому американскому закону "О предотвращении военных преступлений и ответственности за преступления, совершенные в ходе вторжения в Украину", администрация США будет предоставлять Конгрессу отчет с данными о зверствах, совершаемых российской армией на территории Украины.
Отмечается, что во время "умышленного, неспровоцированного, неоправданного и незаконного полномасштабного вторжения в Украину" военные РФ совершили многочисленные преступления.
Однако чиновники отмечают российские целенаправленные атаки на гражданских, бомбардировку больниц, школ, приютов; незаконной депортации мирного населения, взятии заложников, изнасилованиях и других формах сексуального насилия.
- Напомним, на 10 ноября 2022 года Генеральная прокуратура зарегистрировала 45 тыс. 788 преступлений войск РФ на территории Украины. Также правоохранители объявили подозрение 627 представителям военно-политического руководства России.
- С 24 февраля по 16 декабря в результате военных действий России на территории Украины погибли по меньшей мере 449 детей и еще 859 получили ранения различной степени тяжести.
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