США будут добиваться привлечения Лукашенко к ответственности за поддержку вторжения РФ в Украину, - посольство

Об этом говорится на сайте посольства США в Беларуси.

"С 24 февраля белорусские демократические силы ясно дали понять, что народ против вторжения России в Украину, против поддержки режима Лукашенко в этой войне, против попыток оскорбить суверенитет и независимость обеих стран", - говорится в заявлении.

В обращении ко Дню Независимости Украины американские дипломаты заявили, что сосредоточенность режима Лукашенко исключительно на сохранении власти подорвала суверенитет Беларуси и поставила территорию страны, ее воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным потребностям России.

В посольстве добавили, что белорусские добровольцы сражаются вместе с украинскими войсками, защищая территорию Украины.

"Белорусы принимают меры по недопущению перебрасывания российских боеприпасов и военной техники через территорию Беларуси в Украину", - говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что США продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны РФ против Украины.

По оценкам белорусского общественного деятеля Франака Вячорки, только за первые 2,5 месяца полномасштабной войны РФ выпустила с территории Беларуси по Украине 700 ракет.

24 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал " мирного неба ".

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в настоящее время угрозы нападения на Украину с территории Беларуси нет

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