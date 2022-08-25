США будут добиваться привлечения Лукашенко к ответственности за поддержку вторжения РФ в Украину, - посольство
Соединенные Штаты будут привлекать белорусского диктатора Александра Лукашенко к ответственности за поддержку полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом говорится на сайте посольства США в Беларуси.
"С 24 февраля белорусские демократические силы ясно дали понять, что народ против вторжения России в Украину, против поддержки режима Лукашенко в этой войне, против попыток оскорбить суверенитет и независимость обеих стран", - говорится в заявлении.
В обращении ко Дню Независимости Украины американские дипломаты заявили, что сосредоточенность режима Лукашенко исключительно на сохранении власти подорвала суверенитет Беларуси и поставила территорию страны, ее воздушное пространство и инфраструктуру на службу военным потребностям России.
В посольстве добавили, что белорусские добровольцы сражаются вместе с украинскими войсками, защищая территорию Украины.
"Белорусы принимают меры по недопущению перебрасывания российских боеприпасов и военной техники через территорию Беларуси в Украину", - говорится в заявлении.
Дипломаты подчеркнули, что США продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны РФ против Украины.
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