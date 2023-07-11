США, Британия и ЕС приветствовали решение Турции о разблокировании вступления Швеции в НАТО
11 июля Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Европейский Союз приветствовали решение Турции помочь в ратификации вступления Швеции в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал соответствующее сообщение в Twitter.
"Мы приветствуем обязательство Турции направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент и работать с парламентом по обеспечению ратификации", - написал Блинкен.
Секретарь США отметил, что Швеция, которая станет 32-м членом НАТО, укрепит Альянс и будет способствовать безопасности Европы.
Также Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, одобрил разблокировку.
"В интересах каждого, чтобы Швеция присоединилась к НАТО. Ее присоединение делает нас всех более безопасными. Великобритания приветствует шаги, предпринятые Турцией сегодня, чтобы приблизить это. Мы продолжаем поддерживать наших шведских друзей", - подчеркнул Клеверли.
Президент ЕС Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что такое решение Турции является историческим шагом в Вильнюсе.
Что известно о присоединении Швеции к НАТО
В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.
14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция не отступит от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее "требования". В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.
5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.
10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.
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