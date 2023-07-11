Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал соответствующее сообщение в Twitter.

"Мы приветствуем обязательство Турции направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент и работать с парламентом по обеспечению ратификации", - написал Блинкен.

Секретарь США отметил, что Швеция, которая станет 32-м членом НАТО, укрепит Альянс и будет способствовать безопасности Европы.

Также Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, одобрил разблокировку.

"В интересах каждого, чтобы Швеция присоединилась к НАТО. Ее присоединение делает нас всех более безопасными. Великобритания приветствует шаги, предпринятые Турцией сегодня, чтобы приблизить это. Мы продолжаем поддерживать наших шведских друзей", - подчеркнул Клеверли.

Президент ЕС Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что такое решение Турции является историческим шагом в Вильнюсе.

Что известно о присоединении Швеции к НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.

14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция не отступит от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее "требования". В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.

10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.