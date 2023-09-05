США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
Официальные лица США, Великобритании и Европейского Союза планируют на этой неделе совместно оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они прекратили поставки товаров в Россию, которые могли бы помочь Москве в ее войне против Украины.
Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.
По данным медиа, официальные лица из Вашингтона и европейских столиц посетили ОАЭ 4 сентября в рамках совместного усилия, направленного на то, чтобы компьютерные чипы, электронные компоненты и другие так называемые продукты двойного использования, имеющие как гражданское, так и военное применение. Россия не получала, пишет Reuters.
В августе сообщалось, что российские авиакомпании с мая 2022 по июнь этого года закупили запчасти на 1,2 миллиарда долларов, несмотря на введенные против России санкции. Среди купленного оборудования были необходимы для поддержания самолета в лётном состоянии детали (устройства американской компании Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, шасси).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 38.03
- EUR Покупка 40.41Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное