США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

По данным медиа, официальные лица из Вашингтона и европейских столиц посетили ОАЭ 4 сентября в рамках совместного усилия, направленного на то, чтобы компьютерные чипы, электронные компоненты и другие так называемые продукты двойного использования, имеющие как гражданское, так и военное применение. Россия не получала, пишет Reuters.

В августе сообщалось, что российские авиакомпании с мая 2022 по июнь этого года закупили запчасти на 1,2 миллиарда долларов, несмотря на введенные против России санкции. Среди купленного оборудования были необходимы для поддержания самолета в лётном состоянии детали (устройства американской компании Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, шасси).