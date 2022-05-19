Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Сообщается, что российские пропагандистские СМИ продолжают распространять фейки и дезинформацию.



Стало известно, что СМИ России прокомментировали эвакуацию военных из Азовстали и заявили, что "за два дня из Азовстали вышли только 1750 украинских военнослужащих".

"По предварительным данным, на территории завода на начало эвакуации находилось около 2,5 тысячи человек. Выходит, численность окруженной на Азовстали группировки до сих пор значительно превышает численность союзных сил в Мариуполе", - утверждают пропагандисты.



Кроме того, российские медиа, ссылаясь на газету Politico, в целях манипуляций объявили, что США отказывается предоставлять Украине реактивные системы залпового огня М270. СМИ РФ объяснили это тем, что Штаты вроде бы "опасаются", что Киев применит оружие для нанесения ударов по целям на территории России".

Также посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Запад в мировом продовольственном кризисе и заявил, что проблемы с продовольственной безопасностью начались задолго до начала полномасштабной войны на территории Украины.

"Неграмотные макроэкономические шаги Запада взорвали продовольственную безопасность в мире, проблемы в этой сфере начались задолго до начала военной спецоперации в Украине", – утверждает он.

Ранее СМИ России обвиняли Запад в "попытке вывоза из Украины продовольствия и культурных ценностей" и заявляли о "репрессиях", которые Киев якобы устраивает против "несогласных с режимом"

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