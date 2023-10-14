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США боятся эскалации со стороны России, идея полного уничтожения РФ им не по душе, - дипломат Хара

14 октября, 2023 суббота
21:51
Война с Россией

Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий по вопросам внешней политики и политики безопасности Александр Хара считает, что США боятся эскалации со стороны России, в то же время идея полного уничтожения РФ им не по душе

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"Если бы была действительно, как называют на Западе, "теория победы Украины", то тогда было бы легче пробивать эту теорию американским гражданам, которые будут голосовать прежде всего за президента в следующем ноябре, и конечно, это облегчило бы. Есть красные линии, которые в головах не могут перейти американцы, и это касается не только Байдена", - отметил он.

Он отметил, что США считают, что с Россией нельзя воевать, хотя готовиться нужно, но самое главное – "не надо ее подталкивать к пределу, когда она начнет разгораться".

"И конечно, здесь сразу на ум приходит 90-й год, когда Джордж Буш, выступая перед украинским парламентом, призвал не выбирать "убийственный" национализм. Конечно, они не хотели, чтобы Украина, владеющая третьим ядерным запасом в мире, стала независимой и потом могла составлять угрозу непосредственно и США и РФ. И вот эти страхи, что ядерное, химическое, бактериологическое оружие, которое есть у РФ, может попасть в плохие руки, они никуда не делись", - считает дипломат.

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Хара отметил, что США понимают, что они не могут вмешиваться в дела регионов или государств, тем более столь крупного по размеру, как Россия, поскольку уже есть негативный опыт продвижения демократии, например в Афганистане.

"Ибо сначала это была операция нанесения или перелома хребта талибам, или тем, кто поддерживал террористов 11 сентября, а потом пришла мысль, что нужно помочь создать в этой сложной стране демократию, и она провалилась, они даже не смогли структуры безопасности организовать. Поэтому есть скептицизм у американской политической элиты, что они могут играть такую роль, тем более по отношению к России. Наши идеи, что Карфаген должен быть разрушен, - совершенно им не по душе, напротив, они считают, что это неправильно", - подчеркнул он.

Также дипломат обратил внимание на то, как Штаты оказывают Украине помощь, отметив, что есть определенные ограничения и страх эскалации.

"То есть мы не можем бить американскими ракетами по российской территории. Это такая странная война. Никуда это не денется в ближайшее время, потому что нужно заниматься не только пропагандистской работой нам на этом направлении, но также интеллектуальной, чтобы убедить, что Россия не может быть хуже, чем сейчас, - это лучший из худших вариантов, которые в России есть. Ее поразит поражение в Украине, это единственный шанс для хороших русских, что они могут взять власть в руки, потому что другого пути нет", - добавил Хара.

  • Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби сказал, что передача Украине ракет ATACMS не исключена , а США продолжают рассматривать дополнительные возможности, в которых нуждается Украина.
  • 13 октября стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин заявил , что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАС, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией.
Мир
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