США больше не рассматривают Россию как страну с рыночной экономикой
Соединенные Штаты Америки упразднили статус России как страны с рыночной экономикой
Об этом сообщает Reuters .
Министерство торговли США упразднило статус, предоставленный РФ два десятилетия назад, ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.
В министерстве отметили, что по итогам проведенного анализа выявили: "широкое" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов. А это, добавили в министерстве, неточно отражает, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в Соединенные Штаты.
"Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в экономику", – говорится в заявлении министерства торговли США.
Вашингтон предоставил России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году. Это стало важным шагом для вступления РФ во Всемирную торговую организацию в 2012-м.
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