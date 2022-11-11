США больше не рассматривают Россию как страну с рыночной экономикой

Об этом сообщает Reuters .

Министерство торговли США упразднило статус, предоставленный РФ два десятилетия назад, ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.

В министерстве отметили, что по итогам проведенного анализа выявили: "широкое" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов. А это, добавили в министерстве, неточно отражает, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в Соединенные Штаты.

"Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в экономику", – говорится в заявлении министерства торговли США.

Вашингтон предоставил России статус страны с рыночной экономикой в 2002 году. Это стало важным шагом для вступления РФ во Всемирную торговую организацию в 2012-м.

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