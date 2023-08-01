США, Болгария и Южная Корея договорились о поставках Украине боеприпасов, - FT
Соединенные Штаты заключили с Болгарией и Южной Кореей соглашение о поставках Украине 155-мм боеприпасов и уже ведут аналогичные переговоры с Японией
Об этом информирует Financial Times .
Отмечают, что таким образом США хотят увеличить поставки в Украину 155-мм боеприпасов, используемых в гаубицах вдоль всей линии фронта.
По словам американских чиновников, Украина в день выпускает до 8 тыс. артиллерийских снарядов. Издание пишет, что чиновники Соединенных Штатов за последние несколько месяцев были проинформированы о высокой скорости использования Украиной боеприпасов и знали о возможных перебоях со снабжением, именно поэтому с началом контрнаступления Украины активизировали свои усилия.
В то же время, FT добавляет, что Вашингтон рассчитывает на увеличение собственного производства боеприпасов в течение следующих двух лет. Так, по данным издания, армия США строит больше производственных линий, в том числе переоборудовает предприятие в Онтарио, Канада и возводит новую сборную линию в Техасе.
Источники FT среди военных рассказали, что Соединенные Штаты могут создать ряд новых объектов, вероятно, в Арканзасе, Айове и Канзасе. Там они будут скачивать, собирать и упаковывать 155-мм боеприпасы.
- 25 июля вступил в силу регламент "Акт по поддержке производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов для предоставления их Украине.
- 31 июля стало известно, что украинский оборонно-промышленный комплекс с января по июль 2023 года произвел в десять раз больше боеприпасов, чем за 2022 год, однако для обеспечения армии этого недостаточно.
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