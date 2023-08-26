США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные военно-морские учения.
США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южнокитайском море.
Об этом сообщает издание Kyodo.
Учения четырех стран начались после того, как в начале августа судно китайской береговой охраны обстреляло из водомета зафрахтованное филиппинскими военными катера в Южнокитайском море.
Сообщается, что в учениях приняли участие самый большой эсминец морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare. Кроме того, в учениях принимали участие прибрежный корабль ВМС США Mobile, десантный австралийский корабль Canberra, фрегат Anzac, а также истребители F-35A и десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Su.
Также отмечается, что главной целью учений является укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
По словам источников, близких к правительству Японии, совместные учения были запланированы как трехсторонние, поскольку Филиппины планировали отказаться от участия в них.
- Ранее сообщалось , что в среду, 2 августа, стартовали российские военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. Для этого привлечены более 30 боевых кораблей и катеров.
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