США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные военно-морские учения.

Об этом сообщает издание Kyodo.

Учения четырех стран начались после того, как в начале августа судно китайской береговой охраны обстреляло из водомета зафрахтованное филиппинскими военными катера в Южнокитайском море.

Сообщается, что в учениях приняли участие самый большой эсминец морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare. Кроме того, в учениях принимали участие прибрежный корабль ВМС США Mobile, десантный австралийский корабль Canberra, фрегат Anzac, а также истребители F-35A и десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Su.

Также отмечается, что главной целью учений является укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

По словам источников, близких к правительству Японии, совместные учения были запланированы как трехсторонние, поскольку Филиппины планировали отказаться от участия в них.