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США анонсируют помощь для энергосистемы Украины 29 ноября, – Reuters

29 ноября, 2022 вторник
07:22
Мир электроэнергиия

В США планируют помочь восстановить мощности украинской энергосистемы, поврежденной в результате российских ударов. О помощи объявит Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября

Об этом заявил высокопоставленный чиновник госдепартамента на условиях анонимности, передает Reuters.

Блинкен прибыл в Румынию 28 ноября вечером накануне встреч с союзниками НАТО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал некоторым дипломатам НАТО, что самым большим элементом энергетической инфраструктуры страны, нуждающимся в восстановлении, являются трансформаторы.

Как отмечает в сообщении официальный представитель США, Вашингтон работал с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить высоковольтные станции передачи в Украине.

На встрече новой координационной группы по энергетике, в которую входят Большая семерка и другие государства, Блинкен расскажет о том, что Штатам удалось мобилизовать для энергетики, и о планах по доставке этого оборудования в Украину "скорее всего в ближайшие несколько недель", сказал чиновник.

Наряду с этим представитель США не уточнил, в какой форме будет предоставлена помощь и сколько она обойдется. Кроме того, Вашингтон призывает другие страны сделать то же, чтобы Киев мог предотвратить отключение электроэнергии.

  • Напомним, Нафтогаз запросил дополнительный газ в США.

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