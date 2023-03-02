Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает The Washington Post.

Хотя Кирби не вдавался в детали, он сказал, что пакет "содержит в основном боеприпасы... какие украинцам будут нужны для систем, которые у них уже есть".