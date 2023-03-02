США анонсировали новый пакет военной помощи Украине 3 марта
Соединенные Штаты в пятницу, 3 марта, объявят об очередном пакете военной помощи Украине, который будет состоять преимущественно из боеприпасов
Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает The Washington Post.
Хотя Кирби не вдавался в детали, он сказал, что пакет "содержит в основном боеприпасы... какие украинцам будут нужны для систем, которые у них уже есть".
- Напомним, предыдущий пакет военной помощи США в Украине был объявлен 24 февраля – в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В пакете на общую сумму 2 миллиарда долларов содержатся дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы.
- Общий объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 уже превысил 30 миллиардов долларов.
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