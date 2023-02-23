США анонсировали новый пакет помощи Украине и дополнительные санкции против РФ
Администрация США подготовила новый масштабный пакет помощи Украине в сфере безопасности, экономики и энергетики, а также дополнительные широкие санкции против России и тех, кто помогает ей продолжать агрессию против Украины
Об этом заявила в четверг во время прессбрифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укриформ.
"Мы объявим о новой экономической, энергетической и безопасности помощи, чтобы помочь украинцам в дальнейшем добиваться успеха на поле боя, защитить свой народ от российской агрессии и позволить украинскому правительству предоставлять основные услуги, такие как электроэнергия и тепло", - отметила представитель администрации Байдена.
Она также заявила, что США готовы ввести "широкие санкции против ключевых секторов, приносящих прибыль Путину". По ее словам, ограничения будут касаться российских банков, оборонной и технологической промышленности РФ, а также субъектов в третьих странах, помогающих обойти введенные ранее ограничения против России.
Ожидается, что официальный Вашингтон произведет эти объявления в пятницу, 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Как четко заявил президент в Европе на этой неделе, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется",- подчеркнула Карин Жан-Пьер.
Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что в пятницу президент Байден примет участие в виртуальной встрече с лидерами других стран G7, а также с Президентом Зеленским. Они скоординируют совместные усилия в поддержку Украины, а также привлечении РФ к ответственности за ее войну.
"G7 стала опорой для нашего мощного и объединенного ответа РФ", – подчеркнула в этой связи представитель администрации Байдена.
- Напомним, также завтра о новом пакете санкций против России планирует сообщить ЕС, однако по состоянию на вечер 23 февраля пока не удалось согласовать один принципиальный пункт из перечня.
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