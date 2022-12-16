США анонсировали новый пакет помощи для восстановления энергосистемы Украины
Соединенные Штаты анонсировали новый пакет энергетической помощи Украине, который будет доставлен в нашу страну уже в ближайшие недели
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби.
"США планируют в ближайшие недели передать новый пакет помощи Украине, где, вероятно, будут дополнительные средства ПВО и еще больше энергооборудования", - сообщил он.
По его словам, 16 декабря в Украину поступил первый транш поставок аварийно-ремонтного оборудования для энергосистемы. В общей сложности США направят 53 миллиона долларов для возобновления работы энергетики.
"Это только первый транш, больше поступит в следующие недели, для того чтобы выполнить обещание помощи в размере более 50 миллионов долларов. Соединенные Штаты привержены помощи Украине в том, чтобы вернуть свет, вернуть тепло и помочь облегчить страдания украинцев в зимние месяцы", – добавил Кирби.
- 16 декабря госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк объявила о поступлении первого американского груза аварийно-ремонтного оборудования. Также она объявила о поступлении первой партии оборудования для украинской инфраструктуры.
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