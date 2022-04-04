США анонсировали новые санкции против РФ
США объявят о новых санкциях против России на этой неделе
Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает СNN .
"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях на этой неделе", - сказал он на брифинге.
Салливан добавил, что США согласовывают с союзниками и партнерами параметры новых ограничений.
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