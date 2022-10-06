Об этом сообщили на сайте USAID .

Эта финансовая помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ на предприятия, в больницы и школы по всей Украине. Помощь получат до семи миллионов украинцев в 19 регионах.

USAID также обеспечит генераторами электроэнергии и альтернативными источниками топлива больницы, центры для внутренне перемещенных лиц и приюты для социально незащищенных граждан. Помощь будет направлена в частности в те области Украины, которые больше всего пострадали от российской агрессии – Черниговскую, Харьковскую, Киевскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Житомирскую.

Финансовая помощь предоставляется в рамках Проекта энергетической безопасности USAID. Она рассчитана на пять лет и направлена на помощь Украине "построить более безопасный и прозрачный энергетический сектор, обеспечивающий стабильные и доступные поставки для граждан, одновременно уменьшая зависимость страны от российского газа и электроэнергии".

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в рамках этого проекта помощи столица уже получила трубы и трубопроводную арматуру стоимостью 1,3 млн долларов. Это позволит заменить 11 километров поврежденных теплосетей.

Утром 6 октября в Киев прибыла администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.