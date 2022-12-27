США активизировали борьбу с Исламским государством в Сирии, - WSJ

Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей Центрального командования США.

"Военные провели в декабре минимум 10 операций и рейдов", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что применялись, в частности, вертолеты, а также сухопутная техника.

Это включало, в частности, три операции в минувший вторник, проведенные США во взаимодействии с союзными Сирийскими демократическими силами. В результате были задержаны шесть боевиков "Исламского государства".

Кроме того, сообщается о рейдах в период с октября по декабрь, которые привели либо к ликвидации, либо к плену руководителей ИГ в регионе.

12 июля в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.

Уже в октябре силы специальных операций США нанесли два удара по "Исламскому государству" на Севере Сирии, ликвидировав трех высокопоставленных лиц, ответственных за вооружение и вербовку бойцов и планирование нападений.

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